Губернатор Пермского края поздравил жителей Перми с Днём города Он отметил, что регион вносит важный вклад в развитие страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днём России и Днём города Перми.

В своём обращении он отметил многовековую историю нашей страны и великое наследие предков, которое мы не только сохраняем, но и приумножаем. Мы продолжаем развивать отечественную науку, культуру и искусство, защищая суверенитет и свободу России. Также важно прививать нашим детям любовь к Родине, подчеркнул губернатор.





«Пермский край вносит важный вклад в развитие страны. Благодаря труду многих поколений земляков наш регион был и остаётся одним из крупнейших промышленных центров. Чтим прикамские трудовые династии, на их примере воспитываем молодое поколение. Создаём условия для профессиональной и творческой самореализации молодёжи в Пермском крае», — написал губернатор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.