Губернатор Пермского края поздравил жителей Перми с Днём города
Он отметил, что регион вносит важный вклад в развитие страны
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днём России и Днём города Перми.
В своём обращении он отметил многовековую историю нашей страны и великое наследие предков, которое мы не только сохраняем, но и приумножаем. Мы продолжаем развивать отечественную науку, культуру и искусство, защищая суверенитет и свободу России. Также важно прививать нашим детям любовь к Родине, подчеркнул губернатор.
«Пермский край вносит важный вклад в развитие страны. Благодаря труду многих поколений земляков наш регион был и остаётся одним из крупнейших промышленных центров. Чтим прикамские трудовые династии, на их примере воспитываем молодое поколение. Создаём условия для профессиональной и творческой самореализации молодёжи в Пермском крае», — написал губернатор.
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