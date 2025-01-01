Власти Перми опубликовали время отправления автобусов и трамваев ночью после салюта
За движением транспорта можно следить онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в приложении
12 июня, в День города, в Перми организуют дополнительные ночные рейсы на маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает городской дептранс.
В ночное время будет продлено время работы автобусов №1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 72, 74, 77, 81, а также трамваев №4, 5 и 7. Посадка будет организована на существующих остановках маршрутов. В 23:50 от Перми II и в 23:57 от Перми I отправится электричка по кольцевому маршруту. На ней можно будет доехать в Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы, а также на комплекс ППИ. Также 12 июня запустят маршрут №42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок».
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