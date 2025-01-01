Власти Перми рассказали, как будет работать общественный транспорт в День города Поделиться Твитнуть

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Администрация Перми

В честь празднования Дня Перми работа городского общественного транспорта будет скорректирована для удобства горожан и гостей, сообщили в администрации Перми.

В праздничные дни, 11 и 12 июня, некоторые маршруты будут функционировать по расписанию будних дней, обеспечивая доступность праздничных мероприятий. С 8 утра до 11 вечера автобусы № 2, 6, 10, 14, 15, 20, 49, 50, 53, 67, 81 и 72 будут объезжать перекрытый участок ул. Ленина по улицам Екатерининской и Луначарского. Автобусы №35 и 46 проследуют по улицам Монастырской и Окулова, минуя ул. Ленина. Трамвайное движение останется без изменений.

В ночь на 12 июня до 01.30 будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Продлят работу трамваи №4, 6, 7 и 8. Автобусы №10, 32 и 77 будут курсировать в Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы. В Индустриальный и Дзержинский районы будут организованы рейсы автобусов №10, 30 и 72. Отправной точкой станет остановка «Разгуляй».

12 июня ряд маршрутов общественного транспорта будет следовать графику буднего дня. В ночное время увеличат продолжительность работы автобусов №1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 72, 74, 77 и 81, а также трамваев №4, 5 и 7. Посадка будет осуществляться на обычных остановках. Вечером также запустят дополнительный маршрут №42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок».

В 23:50 от станции Пермь II и в 23:57 от станции Пермь I отправится электричка по кольцевому маршруту, на которой можно будет добраться до Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, а также до комплекса ППИ.

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