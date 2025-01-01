Застройщика обязали ограничить доступ детям к площадке долгостроя в Перми ФРТ внесено представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральному директору федерального Фонда развития территорий (ФРТ) вынесено представление о принятии мер на площадке долгостроя по пр. Декабристов, 97 в Перми по предотвращению нахождения там детей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В Индустриальном районе состоялось внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием заместителей главы администрации района и представителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«В ходе заседания рассмотрен вопрос о принятии мер, направленных на недопущение нахождения детей на объекте строительства по пр. Декабристов, 97. По результатам рассмотрения вопроса застройщику вынесено представление об устранении нарушений действующего законодательства», — сообщает мэрия.

Напомним, строительство 22-этажного жилого дома «Столичный» рядом с ТРК «Столица» в Перми началось в 2010 году компанией ООО «Солдес строй», но было остановлено в 2013-м, в 2015 году застройщика признали банкротом. Решение о завершении долгостроя было принято через пять лет. Работы должна была осуществить компания из Татарстана ООО «СФ «Основание», но квартиры так и не были переданы дольщикам.

В декабре 2023 года пострадавшие опубликовали видеообращение президенту, в котором попросили выплатить им компенсации, губернатор Пермского края признал, что подрядчик не справился с обязательствами, контракт с ним был расторгнут. Способ восстановления прав дольщиков был изменён с достройки на выплату за счёт краевых компенсационных средств.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.