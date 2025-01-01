В Пермском крае на 24% выросли темпы строительства жилья ИЖС обеспечило 67,6% от всего введенного в эксплуатацию жилья Поделиться Твитнуть

KamranAydinov / freepik.com

За первые четыре месяца 2025 года в Пермском крае возвели 7927 квартир, суммарная площадь которых достигла 676,1 тыс. кв. м. Этот показатель превысил объёмы жилищного строительства за аналогичный период 2024 года на 24,3%. Об этом говорится в отчёте Пермьстата.

В сельской местности ввели в эксплуатацию жилые объекты общей площадью 281,9 тыс. кв. м, что на 5,5% превосходит результаты января-апреля предыдущего года.

Индивидуальное жилищное строительство обеспечило 67,6% от всего введенного в эксплуатацию жилья в регионе за период с января по апрель 2025 года.

Силами населения, с использованием личных и заемных средств, с начала года были построены жилые дома общей площадью 456,9 тыс. кв. м. Это на 16,2% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

На первичном рынке недвижимости Пермского края в I квартале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года стоимость 1 кв. метра жилья общей площади увеличилась в среднем на 3,4%, на вторичном рынке – на 6,9%.

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