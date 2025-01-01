Пермский «Молот» подписал контракт с трёхкратным обладателем Кубка Петрова Команду пополнит нападающий Виталий Каменев Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский «Молот» заключил соглашение с опытным нападающим Виталием Каменевым, трижды поднимавшим над головой Кубок Петрова. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Уроженец Уфы, Виталий является воспитанником местной хоккейной школы. Значительную часть своей карьеры он посвятил командам, входящим в систему «Салавата Юлаева».

Сезон 2009/10 ознаменовался его дебютом в МХЛ в составе «Толпара», а уже в следующем году он впервые вышел на лед в ВХЛ, представляя «Торос».

Игрок защищал цвета нефтекамского клуба с 2010 по 2016 год, а затем с 2020 по 2025-й. Помимо этого, в ВХЛ он выступал за тюменский «Рубин» и альметьевский «Нефтяник».

Именно в составе «Тороса» Каменев трижды становился обладателем Кубка Петрова, а также первым хоккеистом, преодолевшим рубеж в 800 игр в ВХЛ.

В минувшем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 56 матчах, где отметился 25 очками (8 голов + 17 передач) при показателе полезности «-2».





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