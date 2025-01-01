В Перми осуждена передававшая данные о смерти пациентов медсестра Сотрудница скорой помощи оштрафована Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В Перми работник службы экстренной медицинской помощи был осуждён за неправомерное распространение личной информации граждан (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Доказательства, собранные следственным отделом по Ленинскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении медсестры по приёму вызовов Пермской станции скорой помощи.

Следствие и суд установили, что в 2024 году осуждённая незаконно передавала за денежное вознаграждение (общей суммой 96 тыс. руб.), ритуальному агентству из Перми информацию об умерших и их ближайших родственниках, что позволяло сотрудникам ритуальной службы первыми прибывать по адресу, где скончался человек, а также оказывать давление на скорбящих родственников, с целью заключения договора именно с их компанией.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей штраф в размере 100 тыс. руб. Кроме того, осуждённая обязана выплатить каждому потерпевшему, подавшему гражданский иск, компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Руководитель похоронного бюро, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ, и приговорён к обязательным работам.

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