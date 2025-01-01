В Перми осудили руководителя похоронного бюро за незаконный сбор сведений об умерших Поделиться Твитнуть

Мировой судья Ленинского района Перми признал директора фирмы, предоставляющей ритуальные услуги, виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он осуждён по ч. 1 ст. УК РФ за незаконный сбор информации, содержащей личную и семейную тайну.

Следствием установлено, что с 2023 по 2024 год обвиняемый неправомерно добывал данные о вызовах бригад скорой помощи, которые констатировали смерть пациентов. Житель Перми незаконно получал адреса и контактные телефоны лиц, вызвавших медицинских работников, а затем использовал эту информацию в своей предпринимательской деятельности, связанной с оказанием ритуальных услуг.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, данное судебное решение ещё не вступило в силу.

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