В Пермском крае с начала сезона произошло 6 лесных пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала пожароопасного периода в лесах Пермского края зафиксировано 6 пожаров, охвативших территорию в 27,39 га. Более 83% этих пожаров были оперативно потушены в течение первых 24 часов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.

По состоянию на утро 11 июня, активных очагов огня в лесном фонде Пермского края не наблюдается.

В ведомстве рассказали, что для мониторинга пожарной ситуации на территории свыше 5 млн га лесных угодий используются 70 камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель».

В случае обнаружения признаков пожара в лесу, просьба немедленно сообщить об этом в Региональную диспетчерскую службу по номерам телефонов 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, либо на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

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