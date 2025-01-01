Алёна Бронникова В Пермском крае приняли закон о наставниках для трудных подростков Законопроектом предусмотрено формирование реестра наставников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект о введении в Пермском крае института наставничества для трудных подростков прошёл второе чтение. Документом вносятся изменения в действующий закон о комиссиях по делам несовершеннолетних в целях профилактики их безнадзорности и правонарушений.

Проект закона был внесён в краевой парламент прокуратурой вслед за изменениями в федеральном законодательстве. В полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав включили принятие решений o назначении, замене или отмене назначения наставников. Кроме того, работать с трудными подростками смогут и добровольческие организации из реестра минпросвещения.

Законодательное собрание Прикамья приняло проект закона на июньском пленарном заседании во втором чтении. Как указано в документе, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 5 февраля 2025 года.

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