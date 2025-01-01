Алёна Бронникова
Депутату парламента Прикамья Сергею Черезову вручили памятную медаль
Коллеги отметили его вклад в развитие парламентаризма
Депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Черезов поощрён памятной медалью «За развитие парламентаризма» I степени. Соответствующее постановление было принято краевым парламентом.
Решение о поощрении было принято в связи с его активным участием в законотворческой деятельности.
Сергей Черезов избирался в региональное законодательное собрание в первом созыве (2006—2011 год), а также с 2021 года является депутатом четвёртого созыва. Входит в состав комитета по бюджету. В сентябре 2018 года стал генеральным директором дочерних организаций «Газпрома»: ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь» и АО «Пермгазтехнология».
В мае на пленарном заседании краевого парламента сенатор от Пермского края Андрей Климов вручил благодарность первому заместителю председателя заксобрания Вячеславу Григорьеву и почётную грамоту главе министерства образования и науки Раисе Кассиной по итогам Дней региона в Совете Федерации.
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