Алёна Бронникова Вице-председатель ЗС и глава минобра Прикамья получили награды Совета Федерации Награды вручал сенатор Андрей Климов Поделиться Твитнуть

Андрей Климов

Константин Долгановский

Сенатор от Пермского края Андрей Климов по итогам Дней региона в Совете Федерации, состоявшихся в конце марта, вручил награды первому заместителю председателя Законодательного собрания Прикамья Вячеславу Григорьеву и главе министерства образования и науки региона Раисе Кассиной.

Вячеслав Григорьев поощрён благодарностью председателя Совета Федерации РФ «за большой вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства Пермского края». Раису Кассину отметили почётной грамотой Совета Федерации «за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы образования Пермского края».

Как отметил сам Климов, решение было принято Советом верхней палаты парламента по результатам успешного проведения Дней Пермского края. Награждение состоялось 22 мая на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края.

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