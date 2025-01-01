В Совете Федерации РФ начались Дни Пермского края Представители Прикамья рассказали о достижениях региона в строительстве, образовании и культуре Поделиться Твитнуть

Дни Пермского края проходят в Совете Федерации с 31 марта по 2 апреля. Депутаты Заксобрания региона и члены правительства Прикамья участвуют в расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации.

Так, вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов представил доклад на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре о развитии инфраструктуры. Он рассказал о строительстве в регионе детских садов, школ, учреждений среднего профессионального образования, а также предложил поддержать Прикамье в возведении новых объектов для высших учебных заведений и ремонте учреждений культуры. Предложения были одобрены, соответствующие пункты включены в проект Постановления Совета Федерации.

Заместитель председателя краевого правительства Андрей Алякринский на расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассказал о мероприятиях по расселению ветхого и аварийного жилья в Прикамье. Также было выдвинуто предложение выделить дополнительное финансирование на расселение жителей Пермского края из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. Сенаторы приняли решение включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Пермского края» рекомендацию Правительству РФ рассмотреть данное предложение.

Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, в обсуждениях приняли участие сенаторы РФ от Пермского края Андрей Климов и Алексей Пушков, первый заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Григорьев, председатель комитета Заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры Павел Черепанов и депутат Думы Губахинского муниципального округа Пермского края, член Молодёжного парламента Пермского края, представитель Палаты молодых законодателей при СФ от законодательного органа Пермского края Александр Кузьмин.

Во вторник, 1 апреля, в течение дня представители Прикамья представят доклады о социальном развитии, природопользовании и охране окружающей среды, инвестиционном потенциале и строительстве крупных дорожных объектов в регионе. В среду, 2 апреля, в рамках «Часа Пермского края» результаты социально-экономического развития Пермского края за пять лет членам Совета Федерации представит губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Наша главная задача — обеспечить федеральную поддержку большим инфраструктурным проектам в Прикамье. Уверен, что сенаторы, как и прежде, окажут необходимую помощь и внимание нашему региону», — сообщил в своём telegram-канале глава Пермского края.

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