Голкипер Егор Горшков продлил контракт с пермским «Молотом» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Голкипер Егор Горшков остаётся в ХК «Молот» на следующий сезон, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Начиная с сезона 2022/23 Егор является игроком пермской хоккейной команды. За время, проведённое в «Молоте», 23-летний вратарь принял участие в 111 играх, продемонстрировав впечатляющую статистику: 91,9% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,43 и 10 «сухих» матчей.

Ранее сообщалось, что цвета пермской команды в следующем сезоне продолжит защищать 27-летний Кирилл Басистый. Он играет на позиции защитника. Контракты на следующий сезон также продлили защитник Дмитрий Зайцев и нападающий Игорь Зенчиков.

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