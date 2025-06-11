Одну из улиц Кунгура назвали именем погибшего на СВО снайпера Дмитрий Лашов посмертно награждён Орденом мужества Поделиться Твитнуть

В Кунгуре Пермского края прошла церемония присвоения одной из улиц имени героя СВО Дмитрия Лашова.

Появление новой улицы стало возможным благодаря общей инициативе жителей села Плеханово, входящего в Кунгурский муниципальный округ, и регионального подразделения Фонда «Защитники Отечества», сообщили в аппарате краевого омбудсмена.

Дмитрий Лашов, уроженец Плеханово, отправился добровольцем в зону спецоперации в сентябре 2022 года, вступив в ряды батальона «Урал» в качестве старшего снайпера. В феврале 2023 года он погиб при выполнении боевой задачи. Лашов был награждён Орденом мужества.

Мать Дмитрия, Елена Беляева, в память о сыне учредила благотворительную организацию «Солдатам Урала», оказывающую всестороннюю поддержку военнослужащим, задействованным в специальной военной операции.

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