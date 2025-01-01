На пешеходном переходе в Перми сбили 7-летнего ребёнка Мальчик госпитализирован Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

В Перми вечером 10 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребёнок. Информация об этом появилась в соцсетях.

В региональном управление МВД подтвердили факт происшествия, отметив, что инцидент произошёл около 20:30 возле дома №71 по ул. Веденеева. Семилетний мальчик начал переходить дорогу по пешеходному переходу, когда на светофоре горел жёлтый свет. Водитель транспортного средства не успел затормозить и совершил наезд на ребёнка.

Пострадавший получил травмы и госпитализирован. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего.

Представители министерства обращаются к водителям с просьбой проявлять повышенное внимание во время управления транспортным средством, а к родителям — с настоятельной рекомендацией напомнить детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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