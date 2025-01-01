Треть школ в Пермском крае работает с нарушениями организации питания Виновные оштрафованы на 3,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение 2024-2025 учебного года Роспотребнадзор осуществил инспекции систем питания в 695 школах Пермского края. В поле зрения контролирующих органов также оказались 133 компании, занимающиеся организацией питания, и 128 поставщиков продовольственных товаров.

В ходе анализа питания учеников начальной школы (1-4 классы) краевое управление Роспотребнадзора провело лабораторные исследования готовых блюд, оценивая их микробиологический состав, энергетическую ценность, соответствие веса порций заявленному, температуру подачи. Кроме того, изучались образцы продуктов и сырья на наличие микроорганизмов, признаков фальсификации, содержания нитратов, пестицидов, антибиотиков и генетически модифицированных организмов (ГМО).

По итогам проверок, нарушения были обнаружены в 34,6% случаев. В связи с этим, ведомство оформило 293 акта об административных нарушениях в отношении образовательных учреждений и предприятий общественного питания, а также 146 актов в отношении компаний-поставщиков продуктов питания. Общая сумма штрафов, наложенных по результатам этих постановлений, составила более 3,9 млн руб.

Зафиксированные нарушения преимущественно касались соблюдения санитарных норм: ненадлежащее состояние помещений, оборудования и инвентаря; отсутствие своевременных медицинских осмотров и гигиенической подготовки персонала; недостатки в маркировке продукции и сопроводительной документации, отклонения от технологических процессов приготовления пищи и уменьшение размеров порций; недостаточность контроля в рамках системы обеспечения безопасности пищевой продукции и производственного контроля.

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