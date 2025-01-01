В Перми 10 июня стало самым тёплым днём с начала года Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми зафиксирован температурный пик с начала текущего года: в 14:00 городская метеостанция показала +31,1°, что немного превосходит максимум, зарегистрированный 1 июня (+31°). Тем не менее, абсолютный рекорд этого дня, установленный в 1920 году, вероятно, останется непоколебимым, поскольку основной поток тепла сегодня был направлен в северную часть региона. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Ранее синоптики полагали, что температура в Перми 10 июня сможет преодолеть отметку в +32 градуса побить рекорд, установленный 105 лет назад.

Уже в среду, 11 июня, в регионе немного похолодает, ожидаются кратковременные осадки. В последующие дни, до конца недели, температурные показатели не превысят +25…+26 градусов.

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