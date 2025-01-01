В Перми 10 июня может быть побит температурный рекорд 1920 года Столбики термометров поднимутся до +32 градусов Поделиться Твитнуть

фото: stefamerpik

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В Перми сегодня, 10 июня, может быть побит температурный рекорд 1920 года. По данным пермского гидрометцентра, днём температура приблизится к отметке + 32 градуса (это на 10 градусов выше нормы). А рекорд для этого дня составляет +32,1 градуса.

Ранее синоптики уже предупреждали, что 10 июня станет в Пермском крае самым жарким днём недели. В среду, 11 июня, прогнозируются кратковременные дожди и понижение температуры. После этого, до конца недели, температура не будет превышать +25...+26 градусов.

Вчерашний максимум температуры в Перми достиг +29,5 градусов, а по краю по краю — до +30,5 градусов в Чайковском. На северо-западе региона прошли грозы; в Кочево выпало 7 мм осадков, в Косе — 5 мм. Штормового ветра с порывами свыше 15 м/с не зафиксировано.

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