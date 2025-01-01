В Пермском крае на туристическом маршруте замечены следы медведя Туристов просят быть осторожными Поделиться Твитнуть

фото дирекции ООПТ Пермского края

Дирекция по охране природных территорий Пермского края проинформировала об обнаружении медвежьих следов на популярной туристической тропе, ведущей к охраняемой природной зоне «Колчимский камень», также известной как «Помянённый камень». Этот участок расположен в 30 км от Красновишерска.

Информация о присутствии дикого зверя на известном маршруте появилась вечером 9 июня.

Представители дирекции ООПТ Пермского края подчеркнули, что следы медведя довольно часто встречаются в различных районах Красновишерского округа, особенно в долинах Вишеры и её притоков.

В дирекции добавили, что у медведей до июля продолжается период размножения, во время которого они проявляют повышенную активность. В связи с этим организация предупреждает о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении данных территорий: рекомендуется создавать шум, передвигаться группами, не оставлять продукты питания на привалах и не приближаться к медвежьим тропам и детёнышам.

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