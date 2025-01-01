В Пермском крае на туристическом маршруте замечены следы медведя
Туристов просят быть осторожными
Дирекция по охране природных территорий Пермского края проинформировала об обнаружении медвежьих следов на популярной туристической тропе, ведущей к охраняемой природной зоне «Колчимский камень», также известной как «Помянённый камень». Этот участок расположен в 30 км от Красновишерска.
Информация о присутствии дикого зверя на известном маршруте появилась вечером 9 июня.
Представители дирекции ООПТ Пермского края подчеркнули, что следы медведя довольно часто встречаются в различных районах Красновишерского округа, особенно в долинах Вишеры и её притоков.
В дирекции добавили, что у медведей до июля продолжается период размножения, во время которого они проявляют повышенную активность. В связи с этим организация предупреждает о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении данных территорий: рекомендуется создавать шум, передвигаться группами, не оставлять продукты питания на привалах и не приближаться к медвежьим тропам и детёнышам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.