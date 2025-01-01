Жителя Прикамья наградили за спасение 11-летнего рыбака Леонид Шильков снял ребёнка с оторвавшейся льдины Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Александра Русанова

В Соликамском округе Пермского края администрация отметила отважный поступок местного жителя Леонида Шилькова. Александр Русанов, руководитель округа, вручил мужчине благодарственное письмо.

Во время весеннего ледохода между деревней и селом Тюлькино юный рыбак 11 лет оказался в критической ситуации: его унесло на льдине на 5 м от берега. Леонид Владимирович, заметив опасность с берега, немедленно бросился на помощь. Преодолевая ледяную воду, они вдвоём сумели выбраться на берег.

Свидетели происшествия предложили свою помощь, предоставив автомобили для обогрева и доставив мальчика домой. Благодаря оперативным действиям неравнодушных людей жизнь ребёнка была спасена.

«От всей администрации Соликамского муниципального округа выражаю искреннюю благодарность Леониду за его действия по спасению юного соликамца», — написал Русанов в своём Telegram-канале.

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