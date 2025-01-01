Полицейским Прикамья вручили 10 новых служебных автомобилей Поделиться Твитнуть

В Перми к празднованию Дня России, Дня Перми и 307-й годовщины основания российской полиции состоялся торжественный развод полицейских нарядов, приступающих к охране правопорядка в городе.

В рамках церемонии участковым уполномоченным полиции и патрульно-постовой службе была передана новая автотехника. Десять автомобилей «УАЗ Патриот», приобретённых Министерством территориальной безопасности Пермского края, отправятся на службу в различные города региона.

Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, с 2014 года за счёт краевого бюджета было приобретено значительное количество транспортных средств для нужд территориальных органов МВД России Пермского края. Кроме того, был реализован проект по приведению в порядок муниципальных помещений, используемых для работы участковых уполномоченных полиции.

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