Сад Миндовского в Перми лидирует за два дня до завершения всероссийского голосования Набравший большее количество голосов проект благоустройства получит финансирование Поделиться Твитнуть

До завершения общероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в Перми осталось два дня. На текущий момент проголосовали свыше 141 тыс. жителей Перми. Лидирует проект обновления сада им. Миндовского в Индустриальном районе. За его реализацию проголосовало около 36 тыс. пермяков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Общероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства стартовало 21 апреля и завершится 12 июня. Мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование организовано на специализированном сайте и в мобильном приложении, вход осуществляется через портал «Госуслуги. Решаем вместе». Принять участие в голосовании и поддержать понравившийся проект может любой гражданин России, достигший 14 лет.

На данный момент более 141 тыс. пермяков уже сделали свой выбор. Проект преображения сада им. Миндовского, находящегося в Индустриальном районе, вырвался вперёд. За него проголосовали 35 952 человека. Согласно разработанной концепции, на территории сада планируется создание современной детской игровой зоны и спортивной площадки, а также обустройство клумб и газонов. В рамках работ по благоустройству предполагается замена покрытия дорожек и установка новых малых архитектурных форм.

Стоит отметить, что в текущем году пермяки имеют возможность выбрать один из восьми объектов, расположенных в различных районах города. Помимо сада им. Миндовского, в число лидеров входят сквер на ул. Восстания в Мотовилихинском районе и парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. За эти объекты отдано 33 055 и 24 492 голоса соответственно.

Проект, получивший наибольшую поддержку жителей, будет включён в перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году.

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