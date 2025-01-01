В МЧС предупредили пермяков об опасных метеоявлениях 11 июня Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, 11 июня в некоторых районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: высока вероятность гроз, сильных дождей и града в течение ночи и днём 11 июня. Во время грозы скорость ветра может достигать 17-22 м/с.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями возрастает риск обрывов электролиний, сбоев в работе коммунальных систем, затруднений на дорогах и увеличения числа ДТП.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует не приближаться к линиям электропередачи; при перебоях в электроснабжении отключать все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности; водителям следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких движений и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия; во время грозы не рекомендуется гулять, необходимо найти укрытие в помещении, выключить электроприборы, закрыть окна. На улице не следует прятаться под высокими деревьями.

Спасатели рекомендуют сообщить своим близким и знакомым о надвигающейся непогоде, правилах безопасного поведения и пожарной безопасности.

Номера телефонов для вызова экстренных служб: «01» — со стационарного, «101», «112» — с мобильного (звонок бесплатный).

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