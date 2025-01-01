В Москве представили мерч Перми как Молодёжной столицы России Он отражает местную культуру Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Пермского края

В Москве прошла «Мерч.Конференция», организованная арт-кластером «Таврида», где была представлена капсульная коллекция мерча Молодёжной столицы России — Перми.

Презентацию провела Юлия Сунцева, основательница пермского бренда «Расена» и автор проекта «Культуриум». Она рассказала о концепции коллекции и связи брендированной продукции с местом и его культурными корнями.





«Основа коллекции — синтез локальных смыслов и современных технологий. В дизайне использованы этнические мотивы и граффити-теги, отражающие дух и характер пермской молод`жи. Трансформируемая одежда и цифровой дизайн делают мерч не только стильным, но и функциональным продуктом с яркой визуальной и смысловой идентичностью», — отметила Юлия Сунцева.





Графика на футболках коллекции была создана уличными художниками на фестивале стрит-арт полигона «Динамика», реализованного при поддержке Росмолодёжь.Гранты. Художники изобразили своё видение Перми как Молодёжной столицы России через уличное искусство. Эти элементы стали основой стикерпакa и вошли в коллекцию.





Также были представлены три образа Прикамья, один из которых был выполнен в коллаборации с нижегородским брендом «МолодёжНО» и арт-кластером «Таврида» — брендом «Арт.Молодость».





Коллекция создана совместно с Агентством по делам молодёжи Пермского края и проектом «КУЛЬТУРИУМ».

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