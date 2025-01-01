Алина Наумова Пермские студенты создали стикерпак о Молодёжной столице России В эмодзи и стикерах представлены пермские символы Поделиться Твитнуть

Пермские студенты Высшей школы экономики создали оригинальные эмодзи и стикеры, посвящённые Перми как Молодёжной столице России. В эмодзи-паке доступны латинский алфавит и цифры, сделанные в цветовой гамме Молодёжной столицы, и некоторые пермские символы. В наборе представлены пермская ротонда в парке им. Горького, арт-объект «Пермяк солёные уши», пушка Мотовилихинских заводов, буква «П», самолёт, расположенный у предприятия ОДК «Авиадвигатель», и другие.

Основу стикер-пака составляют изображения «Пермяша», символизирующего пермскую молодёжь. Кроме того, в наборе представлены некоторые символы Перми: арт-объекты «Пермский медведь» и «Пермяк солёные уши». Стикер-пак включает в себя и надписи, например, фразы «в Перми — душа», «пермский характер», «это Пермь, детка!», «Пермь — столица возможностей» и «круче Перми только Пермь».

Стикерпак и набор эмодзи расположены в телеграм-канале Пермского отделения НИУ ВШЭ «Вышка в Перми». Добавить к себе стикеры можно по ссылке: https://t.me/hse_perm.

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