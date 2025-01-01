В Прикамье нашли погибшим пропавшего под Полазной подростка Мальчик отдыхал в кемпинге и не вернулся домой Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили, что потерявшегося накануне под Полазной 13-летнего мальчика нашли погибшим. Подробности не уточняются.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким... Просьба снять репосты», — говорится на официальной странице группы поисковиков ВКонтакте.

Волонтёры пояснили, что не дают пояснений по поводу гибели найденных людей и попросили воздержаться от обсуждения и осуждений в комментариях.

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель отряда Ксения Котова, подростка нашли сегодня в 11:00 в водоёме.

В связи с трагедией следователи следователи СК устанавливают обстоятельства гибели ребёнка. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления.

Напомним, ранее стало известно, что поисковый отряд имени Ирины Бухановой объявил срочный сбор на поиски 13-летнего подростка, который пропал в Полазне. Сообщалось, что мальчик отдыхал 8 июня в кемпинге в районе Полазны, а около 23:00 отправился домой. С этого времени местонахождение мальчика было неизвестно.

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