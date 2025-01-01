В Прикамье ищут пропавшего под Полазной подростка Мальчик отправился домой, но до сих пор не вернулся Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 13 подростка, которые пропал в Полазне. Об этом сообщается на странице организации в соцсетях.

Мальчик 8 июня отдыхал в кемпинге в районе Полазны, а около 23:00 он отправился домой. С этого времени местонахождение мальчика неизвестно.

Поисковики распространили ориентировки: пропавший ростом около 168 см, среднего телосложения. У него тёмно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи у него была белая футболка Nike и чёрные шорты.

Волонтёры выбрали местом сбора кемпинг «Зелёный пляж», где мальчика видели в последний раз. Всех, кто хочет принять участие в поисках, просят приходить в удобной и яркой одежде. Подростка ищут и самом посёлке, и в ближайшей лесополосе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят сообщить в полицию по телефону: 102.

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