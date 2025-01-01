В Прикамье ищут пропавшего под Полазной подростка
Мальчик отправился домой, но до сих пор не вернулся
Волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски 13 подростка, которые пропал в Полазне. Об этом сообщается на странице организации в соцсетях.
Мальчик 8 июня отдыхал в кемпинге в районе Полазны, а около 23:00 он отправился домой. С этого времени местонахождение мальчика неизвестно.
Поисковики распространили ориентировки: пропавший ростом около 168 см, среднего телосложения. У него тёмно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи у него была белая футболка Nike и чёрные шорты.
Волонтёры выбрали местом сбора кемпинг «Зелёный пляж», где мальчика видели в последний раз. Всех, кто хочет принять участие в поисках, просят приходить в удобной и яркой одежде. Подростка ищут и самом посёлке, и в ближайшей лесополосе.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят сообщить в полицию по телефону: 102.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.