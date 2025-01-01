Жительница Перми подала в суд на врача после неудачной пластической операции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми анестезиолог-реаниматолог стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 118 УК РФ после неудачно проведённой пластической операции. Иск подала местная жительница.

Операция выполнялась в частной медицинской организации Перми. Доктор выполнил некорректную интубацию трахеи с последующим использованием ингаляционного анестетика. В ходе медицинской процедуры он не удостоверился в правильном расположении эндотрахеальной трубки и не следил за состоянием пациентки. Это привело к серьезному ущербу для здоровья женщины.

Как пишет «Рифей», в ходе судебного разбирательства стороны достигли соглашения. Доктор компенсировал женщине финансовый ущерб. Мировой судья судебного участка №3 Ленинского района принял решение о прекращении уголовного дела.

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