Прокуратура Прикамья нашла более 300 нарушений на детских площадках В регионе размещено около 4 тысяч таких объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе прокуратуры Пермского края подвели итоги мониторинга объектов спортивной игровой инфраструктуры за 2024-2025 год. В это время прокурорскими проверками было охвачено свыше 600 объектов спортивно-игровой инфраструктуры, из которых более 300 находились в ненормативном состоянии.

Например, в Добрянке был выявлен факт размещения на территории д. Залесная, д. Гари, п. Вильва детских игровых и спортивных площадок в охранной зоне воздушных линий электропередач. В связи с этим главе муниципалитета внесли представление, и виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного органа в регионе было отремонтировано либо демонтировано 48% объектов, а муниципалитеты взяли игровые площадки на баланс, чтобы должным образом их содержать.

Всего на территории Прикамья функционируют около 4 тыс. детских игровых и спортивных площадок, из них находятся на балансе органов местного самоуправления — 1 804, организаций, обслуживающих многоквартирные дома — 1 986.

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