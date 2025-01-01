В столкновении грузовика и легковушки в Пермском крае ранены четверо Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В Октябрьском муниципальном округе Пермского края 9 июня случилось ДТП, в результате которого четверо получили ранения. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

По предварительным данным, в 18:14 автомобиль «ВАЗ 21120», за рулем которого находился мужчина 2000 г.р., ехал из п. Тюш в сторону п. Октябрьский. По имеющейся информации, на 91 км трассы «Голдыри-Орда-Октябрьский» водитель не обеспечил достаточную дистанцию до ехавшего впереди грузовика «Камаз», что и привело к столкновению.

фото: ГИБДД

В результате данного дорожного происшествия травмы получили водитель и трое пассажиров легкового автомобиля ВАЗ.

Госавтоинспекция Октябрьского муниципального округа обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, избегать рискованных маневров.

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