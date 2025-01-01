Алёна Бронникова Первым зампредом бюджетного комитета парламента Прикамья стал Георгий Ткаченко Ранее должность занимал Армен Гарслян Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Комитет Законодательного собрания Пермского края выбрал первого заместителя председателя на заседании 10 июня. Им стал Георгий Ткаченко. Ранее должность занимал Армен Гарслян, возглавивший комитет в мае.

Напомним, с 2011 по 2025 год комитет возглавляла Елена Зырянова. В апреле она подала в отставку. Решение было принято самостоятельно. При этом Зырянова сообщала, что продолжит свою деятельность в качестве депутата краевого парламента.

До момента назначения нового главы бюджетного комитета обязанности председателя исполнял Армен Гарслян, на тот момент занимавший должность первого зампреда. Его кандидатура была утверждена на пленарном заседании заксобрания в мае.

Президент ПАО «Морион» Георгий Ткаченко работает в парламенте второй созыв. Впервые был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края третьего созыва (2016-2021). Является членом фракции «Единая Россия» в ЗС.

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