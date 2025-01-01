Пермская компания «ВолгаWolga» приобрела новый лайнер для круизов на север Ориентировочный срок выхода судна на линию — конец июня 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская компания «ВолгаWolga» пополнила свой флот, приобретя двухпалубный теплоход «Мамин-Сибиряк». Таким образом, это судно станет седьмым в составе флотилии предприятия. По словам Вадима Яхнина, одного из совладельцев фирмы, начало навигации теплохода намечено на 2026 год. В планах — организация круизных маршрутов по северным территориям России, включая Карелию и Ленинградскую область.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Яхнин подчеркнул, что покупка «Мамина-Сибиряка» связана со стремлением предоставить туристам возможность увидеть красоту природы Русского Севера. Ориентировочный срок выхода судна на линию — конец июня 2026 года.

В перспективе компания намерена расширить пассажировместимость теплохода с 75 до 80 человек, а также модернизировать систему кондиционирования и электрооборудования. Перегон судна из Нижнего Новгорода в Пермь запланирован на летние месяцы. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако известно, что её сумма оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

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