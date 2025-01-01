Начинающий блогер из Перми отсудила у бизнес-наставника миллион рублей Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде Перми частично удовлетворено исковое заявление начинающего блогера. Суд признал факт ущемления прав потребителя из-за некачественно оказанной образовательной услуги, предоставляемой частным предпринимателем.

В феврале 2024 года блогер приобрела VIP-пакет коучинга по развитию личного блога за 1 млн руб. Ей обещали всестороннюю помощь, в том числе запуск новых проектов, привлечение подписчиков и экспертные консультации. Однако обещанный учебный процесс так и не был налажен, а дополнительные затраты не обсуждались заранее.

Суд, принимая во внимание заключение Роспотребнадзора, расценил договор как комплексный, имеющий цель передачу знаний. В итоге суд постановил взыскать в пользу блогера 1,22 млн руб., включая компенсацию за причинённый моральный ущерб и штрафные санкции. Данное решение может быть оспорено, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Перми.

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