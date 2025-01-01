В Прикамье скончалась член Совета старейшин при главе Березников Прощание с Ириной Березиной пройдёт 11 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березников / vk.com/brz_official

В администрации Березников сообщили о смерти члена Совета старейшин при главе города Ирины Березиной: она скончалась 8 июня. Причины смерти не уточняются.

По информации местных властей, Ирина Березина прошла трудовой путь от бухгалтера до начальника Березниковской налоговой инспекции, которую возглавляла 18 лет. За время работы проявила себя как честный, принципиальный и грамотный руководитель. У неё было несколько высших ведомственных наград — знаков отличия «Почётный работник ФНС России» и «Отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам».

Администрация Березников выразила её родным и близким соболезнования. Прощание с Ириной Березиной состоится 11 июня в 12:00 в «Гранд Ритуал» (ул. Мамина-Сибиряка, 1б).

Как ранее писал «Новый компаньон», 6 июня в Пермском крае скончалась преподаватель Детской школы искусств Нелли Плотникова. Она была преподавателем хореографии и начала свою педагогическую карьеру в 1964 году. В 1969-м возглавила танцевальный кружок во Дворце пионеров Кудымкара, а с 1989 года стала одним из ведущих педагогов хореографического отделения Детской школы искусств в Кудымкаре.

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