В Прикамье скончалась член Совета старейшин при главе Березников
Прощание с Ириной Березиной пройдёт 11 июня
В администрации Березников сообщили о смерти члена Совета старейшин при главе города Ирины Березиной: она скончалась 8 июня. Причины смерти не уточняются.
По информации местных властей, Ирина Березина прошла трудовой путь от бухгалтера до начальника Березниковской налоговой инспекции, которую возглавляла 18 лет. За время работы проявила себя как честный, принципиальный и грамотный руководитель. У неё было несколько высших ведомственных наград — знаков отличия «Почётный работник ФНС России» и «Отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам».
Администрация Березников выразила её родным и близким соболезнования. Прощание с Ириной Березиной состоится 11 июня в 12:00 в «Гранд Ритуал» (ул. Мамина-Сибиряка, 1б).
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