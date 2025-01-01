В Прикамье ушла из жизни преподаватель Детской школы искусств Нелли Плотникова Поделиться Твитнуть

фото: МБУ ДО «Кудымкарская ДШИ им. А.И.Клещина»

В Пермском крае 6 июня скончалась преподаватель детской школы искусств Нелли Плотникова. Об этом сообщили представители администрации Кудымкарского округа и Кудымкарской ДШИ им. А.И. Клещина.

Н. Плотникова была преподавателем хореографии. Она начала свою педагогическую карьеру в 1964 году. В 1969-м возглавила танцевальный кружок во Дворце пионеров Кудымкарского округа, а с 1989 года стала одним из ведущих педагогов хореографического отделения Детской школы искусств в Кудымкаре.

Н. Плотникова занималась, помимо прочего, созданием хореографических номеров, вдохновлённых народным творчеством, особенно коми-пермяцкими обычаями. В течение многих лет она руководила хореографическим отделением и детским ансамблем «Купава».

Удостоена множества наград и званий, включая «Отличник народного просвещения», «Заслуженный деятель искусств Коми-Пермяцкого автономного округа» и «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Администрация Детской школы искусств и округа выражает глубокие соболезнования семье и близким преподавателя.

Прощание состоится 9 июня.

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