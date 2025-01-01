Алёна Бронникова Для Пермского краевого суда ищут заместителя председателя Заявление от претендентов принимаются до 8 июля Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском краевом суде открыта вакантная должность заместителя председателя. Объявление о проведении конкурса на замещение 5 июня опубликовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.

«В соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации» Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности заместителя председателя Пермского краевого суда», — сообщается на официальном сайте ВККС.

Заявления и документы от претендентов принимаются по будням. Последний срок подачи — 8 июля 2025 года.

Напомним, председателем Пермского краевого суда является Александр Суханкин. В данный момент у него три заместителя: Мария Торжевская, Татьяна Журавлёва и Константин Малыгин, назначенный на эту должность указом президента в марте.

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