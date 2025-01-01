Заместителем председателя Пермского краевого суда назначен Константин Малыгин Также назначены замы в судах Березников и Краснокамска Поделиться Твитнуть

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Согласно указу № 153, подписанному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 18 марта 2025 года, в Пермском крае назначены заместители председателей судов.

В соответствии с документом, Константин Малыгин занял должность заместителя председателя в Пермском краевом суде. Юридическая практика Константина Малыгина началась в 2004 году. Он работал помощником прокурора в городе Чайковский Пермского края. В 2010 году получил назначение на должность судьи Чайковского городского суда. Затем, в 2015 году, стал судьёй Пермского краевого суда.

Тем же указом президента Наталья Горланова утверждена в должности заместителя председателя Березниковского городского суда. Кроме того, Денис Никулин назначен заместителем председателя Краснокамского городского суда.

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