Пропавшего две недели назад 23-летнего пермяка нашли мёртвым Обстоятельства смерти не разглашаются Поделиться Твитнуть

В Перми завершились поиски 23-летнего мужчины, который был объявлен пропавшим без вести. По информации отряда «ПрикамьеПоиск», его тело было найдено спустя две недели после начала поисков.

Последний раз молодого человека видели 25 мая 2025 года в районе Камской ГЭС. С того момента он перестал выходить на связь с родными и друзьями.





После двухнедельных поисков организаторы отряда объявили, что мужчина погиб. Причины смерти не раскрываются.





«Найден. Погиб. Маркушев Максим Алексеевич, 2002 г.р. Приносим свои соболезнования родным и близким», — сообщили в группе «ПрикамьеПоиск».





Также они призвали участников поисков снять репосты о пропаже и выразили благодарность всем, кто принимал участие в помощи.





Ранее также сообщалось, что в Перми окончены поиски девятилетнего мальчика , потерявшегося 15 мая в Индустриальном районе. Как рассказали волонтёры поискового отряда «Регион59», ребёнок найден живым.

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