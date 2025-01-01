Пермское УФАС оштрафовало торговую сеть «Пятёрочка» на 300 тысяч рублей Причина — ненадлежащая реклама Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) поступила жалоба на рекламную акцию, проводимую сетью магазинов «Пятерочка». В результате проверки антимонопольщики выявили нарушения законодательства о рекламе и назначили компании штраф 300 тыс. руб.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, акция заключалась в том, что покупатели, совершившие покупки на сумму от 600 руб. в магазинах сети, имели возможность поучаствовать в розыгрыше пяти поездок в Турцию. Однако в рекламных материалах не была указана информация о необходимости регистрации чеков и их проверки на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).





Антимонопольщики отметили, что в рекламе магазина «Пятёрочка» нарушается Закон о рекламе. В итоге ООО «Агроторг» назначили штраф 300 тыс. руб.





Ранее также сообщалось , что в отношении АО «Т Банк» Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.

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