Пермские антимонопольщики возбудили дело в отношении «Т Банка» Банк подозревают в нарушении Закона о рекламе Поделиться Твитнуть

В отношении АО «Т Банк» Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.

В пресс-службе антимонопольного ведомства рассказали, что в управление поступила жалоба от гражданина — ему на электронную почту пришла реклама финансовых услуг банка. При этом в обращении заявитель указал, что предварительного согласия на получение рекламы от финансовой организации он не давал.

Во время рассмотрения дела «Т Банк» должен будет доказать, что согласие было получено. В ином случае к нему применят меры административного воздействия, распространителю спама грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.

В Пермском УФАС напоминают, что, в соответствии с рекламным законодательством, запрещено распространять рекламу, включая такой канал, как электронная почта, без предварительного согласия адресата на её получение.

Рассмотрение дела в отношении АО «Т Банк» назначено на 16 июня.

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