Этим летом в Прикамье начнут работу более тысячи детских лагерей Около 140 тысяч детей отправятся на отдых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В летний период этого года в Пермском крае будут работать 955 организаций оздоровления и отдыха для детей, в том числе 53 загородных лагеря оздоровительного и санаторного типов. Всего их посетят более 140 тыс. детей.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, в лагерях и санаториях были проведены экспертизы и исследования. Организациям, прошедшим проверки, выданы санитарно-эпидемиологические заключения.





Территорию загородных лагерей обработали от клещей и грызунов. Роспотребнадзор будет отслеживать эффективность этих мер.





Летняя кампания в лагерях и санаториях Пермского края началась 22 мая этого года. Сейчас в регионе уже работают 44 загородные организации отдыха для детей и подростков и 872 организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха.





Кроме того, летом запланировано ещё несколько проверок и профилактических визитов в лагеря и санатории. Места для отдыха остаются под контролем управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.





«Новый компаньон» уже подробно освещал ситуацию с детскими загородными лагерями в Прикамье. Советуем почитать наш материал по этой теме.

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