В Прикамье простились с погибшим на СВО водителем-стрелком Евгением Сусловым Он погиб в бою в январе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

В Александровском округе 9 июня проводили в последний путь участника СВО, рядового Евгения Суслова. Об этом сообщила администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Евгений родился 22 апреля 1994 года. После окончания школы выучился на каменщика. Когда началась СВО, решил пойти на военную службу и заключил контракт с Минобороны РФ. В спецоперации был водителем-стрелком штурмовой роты. Погиб 20 января этого года в бою.

Фото: Администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

В родном городе Евгения состоялся траурный митинг.

Фото: Администрация Александровского округа

«Вечная слава и низкий поклон нашему герою! Светлая память патриоту, воину, солдату своего Отечества!» — говорится на странице муниципалитета.

Как ранее писал «Новый компаньон», 11 июня в Юрлинском округе простятся с участником СВО Александром Ефремовым 1974 г.р. Обстоятельства его гибели, в том числе дата смерти, не разглашаются. Прощание с военнослужащим пройдёт в д. Сулай.

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