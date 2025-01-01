В Пермском крае выявлено 12 миллиардеров Данные приведены по итогам декларационной кампании 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам декларационной кампании 2025 года в Прикамье доход, превышающий 1 млрд руб., задекларировали 12 человек. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Управлении ФНС России по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что в числе налогоплательщиков-миллиардеров — восемь мужчин и четыре женщины.

Напомним, по итогам 2024 года Прикамье впервые заняло лидирующее место в Приволжском федеральном округе по объёму налоговых поступлений в федеральный бюджет.

На пресс-конференции, посвящённой подведению итогов 2024 года, руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова рассказала, что от налогоплательщиков региона поступило 1165,3 млрд руб. — на 492,2 млрд руб. больше, чем годом ранее. При этом по объёму поступлений в консолидированный бюджет РФ среди субъектов ПФО Пермский край занял второе место, уступив Республике Татарстан. В бюджеты всех уровней было направлено 1453,3 млрд руб. Рост по сравнению с прошлым годом составил 56%.

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