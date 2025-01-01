Елена Бардукова Пермский край занял первое место в ПФО по поступлениям в федеральный бюджет В 2024 году регион перечислил 1165,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года Прикамье впервые занял лидирующее место в Приволжском федеральном округе по объёму налоговых поступлений в федеральный бюджет. Об этом сообщила руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

От налогоплательщиков региона поступил 1165,3 млрд руб. — на 492,2 млрд руб. больше, чем годом ранее. При этом по объёму поступлений в консолидированный бюджет РФ среди субъектов ПФО Пермский край занял второе место, уступив Республике Татарстан. В бюджеты всех уровней было направлено 1453,3 млрд руб. Рост по сравнению с прошлым годом составил 56%.

«Если говорить про виды налогов, где произошёл большой прорыв, это, в первую очередь, налоги, связанные с добычей нефти: на добычу полезных ископаемых, где поступления выросли почти в два раза, и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, который увеличился в пять раз», — объяснила Наталья Гурова.

Это связано с повышением цены на нефть и курса доллара, а также с изменением законодательства в части увеличения ставки НДПИ на нефть за счёт роста коэффициента Кман.

Отмечается и высокая динамика поступлений по налогу на доход физических лиц. По сравнению с 2023 годом рост составил 25,4%. Это обусловлено увеличением в 2024 году фонда заработной платы, изменением последовательности зачисления в бюджет НДФЛ, ростом поступлений НДФЛ с дивидендов в 1,7 раза и поступлением НДФЛ с доходов, полученным по вкладам в размере 965,7 млн руб.

Увеличился также объём поступлений в консолидированный бюджет Пермского края. По итогам 2024 года эта сумма составила 288,1 млрд руб. — на 12,9% больше, чем в 2023 году. Наибольший рост показали НДФЛ — 97,5 млрд руб. (+24,1%), налоги со специальными налоговыми режимами — 17,4 млрд руб. (+37%) и имущественные налоги — 27,7 млрд руб. (+13%).

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