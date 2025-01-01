В Прикамье ожидается жаркая неделя с грозами, градом и шквалами Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с сегодняшнего дня стартовала вторая волна жары за это лето. Наивысшие температуры ожидаются завтра, 10 июня: на севере и западе региона воздух прогреется до +32…+33˚, в Перми — до +30…+32˚. В отличие от периода жары в конце мая — начале июня, нынешнее потепление вызвано притоком влажных воздушных масс из Средиземноморья. Это приведёт к высокой влажности и тёплым ночам (около +20˚ в ночь на среду), при этом ощущаемая температура будет на 6-8˚ выше, чем в начале июня. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

С середины недели ожидается снижение температуры, однако оно будет умеренным. Несмотря на мощный приток холодного воздуха на запад европейской части России, в Пермском крае сохранится тёплая погода, в основном +23…+28˚ в дневные часы, с возможными пиками до +30˚ в среду и субботу. В целом, неделя будет на 5-6˚ теплее обычного, а самый жаркий день превысит норму на 10˚. Практически ежедневно в разных районах края ожидаются ливни с грозами, а в конце недели возможны сильные дожди из-за циклона с Поволжья. В отдельные дни не исключены сильные шквалы и крупный град, о чём будет сообщаться дополнительно.

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