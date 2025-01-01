За неделю в ДТП в Перми два человека погибли и 15 ранены Задержаны 35 пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Со 2 по 8 июня 2025 года в Перми зафиксировано 14 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 15 получили различные травмы. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

За неделю инспекторами было выявлено 35 водителей с признаками опьянения. Пятеро из них попались повторно.

Кроме того, 32 водителя управляли транспортными средствами, не имея водительских прав. Зафиксировано 15 случаев выезда на встречную полосу, 85 инцидентов, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 45 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города с настоятельной просьбой соблюдать ПДД, проявлять заботу о собственной безопасности и безопасности окружающих на дороге.

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