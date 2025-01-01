Алёна Бронникова Предприятие по производству велосипедов в Перми переносит офис Пермский адрес местонахождения юрлица изменился на московский Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

Пермский производитель велосипедов ООО «Форвард» решил сменить адрес местонахождения на Москву. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ от 24 апреля 2025 года. Юридический адрес остался в Перми — по ул. Узбекской, 90.

Компания управляет мощностями обанкротившегося велосипедного завода «Велта», производит городские, спортивные, туристические и детские велосипеды и электросамокаты. К 300-летию Перми «Форвард» возобновил выпуск знаменитых складных велосипедов «Кама». По итогам 2024 года выручка снизилась на 25,6, до 1,6 млрд руб., при этом организация избежала убытков, получив чистую прибыль 1,4 млн руб.

В компании рассказали изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что решение о смене местонахождения связано с более эффективным ведением хозяйственной и коммерческой деятельности. Основные партнёры и логистические маршруты находятся в центральных регионах.

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