Доходы пермского предприятия по производству велосипедов снизились «Форвард» завершил 2024 год с прибылью Поделиться Твитнуть

ООО «Форвард» — пермский производитель велосипедов — обнародовало финансовые результаты своей деятельности за 2024 год. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,6 млрд руб.

По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 25,6% (в 2023-м — 2,2 млрд руб.). При этом чистая прибыль организации за отчётный период составила 1,4 млн руб., а годом ранее «Форвард» демонстрировал убытки в размере 20,7 млн руб.

ООО «Форвард» зарегистрировано в 2009 году. Компания управляет мощностями обанкротившегося велосипедного завода «Велта». Предприятие выпускает городские, спортивные, туристические и детские велосипеды, а также электросамокаты. В 2023 году «Форвард» возобновил выпуск знаменитых складных велосипедов «Кама», которые изготавливались на «Велте» с 1970-х по 1990-е годы.





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