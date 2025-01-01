В Прикамье связанные с оператором Кунгурской пещеры организации отменили сокращение Уведомления о предстоящем увольнении признаны утратившими силу Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

ООО «Сталагмит», управляющее гостиничным комплексом, и ООО «ГТК», занимающееся розничной торговлей сувенирами, 5 июня 2025 года выпустили приказы «Об отмене ранее принятого решения о сокращении численности (штата) работников». Об этом сообщили в Инспекции труда в Пермском крае.

Этими приказами были аннулированы предыдущие распоряжения о реорганизации структуры предприятий и сокращении штата, что могло привести к массовым увольнениям. О принятых решениях был уведомлен орган занятости. Уведомления о предстоящем увольнении по причине сокращения штата, которые были вручены работникам, признаны утратившими силу.

Благодаря этому 76 сотрудников ООО «Сталагмит» и 12 сотрудников ООО «ГТК» сохранят свои рабочие места в этих организациях.

Как отметила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по правовым вопросам) Ирина Зройчикова, специалист кадровой службы ООО «Сталагмит» и ООО «ГТК» понёс дисциплинарное взыскание. В данный момент рассматривается вопрос привлечения к административной ответственности юридических и должностных лиц, допустивших нарушения установленных норм трудового законодательства.

Ранее сообщалось, что оператор Кунгурской ледяной пещеры уведомил о предстоящем увольнении сотрудников трёх юридических лиц (ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс» и ООО «ГТК») начиная с 3 июля, ссылаясь на возможную потерю лицензии на экскурсионную деятельность.

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